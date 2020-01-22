Иран не хочет отдавать черные ящики сбитого самолета МАУ

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что "черные ящики" со сбитого украинского самолета должны оставаться в Иране, поскольку они являются одними из основных объектов для изучения катастрофы.

По словам министра, такое решение соответствует международному праву, сообщает иранское агентство Mehr.

"Черный ящик является неотъемлемой частью инцидента, и поскольку авария произошла в Иране, согласно приложению 13 Международной организации гражданской авиации, Организация гражданской авиации Ирана отвечает за расследование", — отметил он.

Как утверждает Эслами, если будут возникать какие-либо проблемы с расшифровкой черных ящиков, Иран готов привлекать другие стороны на помощь.

Также он добавил, что иранская делегация отправилась в Украину, чтобы "изучить документацию самолета".

Известно, что 20 января министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами посетил Украину. Здесь он подчеркнул, что иранские специалисты должны проверить технические возможности Украины расшифровывать "черные ящики".

19 января в Иране опровергли, что собираются передать Украине "черные ящики" с самолета компании "Международные авиалинии Украины", который сбила иранская ракета 8 января.

Ранее сообщалось, что записи с бортового самописца украинского самолета отправят для расшифровки во Францию.

Вскоре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что переговоры о возвращении Украине бортовых самописцев от самолета все еще продолжаются.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

11 января власти Ирана признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.