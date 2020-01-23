Макрон выгнал израильских полисменов из храма в Иерусалиме

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время экскурсии по старой части Иерусалима на повышенных тонах попросил израильских полицейских покинуть церковь Святой Анны, которая считается французской территорией.

Об этом сообщает ВВС.

Макрон обвинил израильских офицеров в нарушении правил, которые не позволяют им войти в церковь.





"Мне не нравится то, что вы сделали передо мной. Выйдите на улицу, пожалуйста. Никто не должен провоцировать", - сказал он полицейским по-английски.





Затем президент обратился к сотруднику службы безопасности в штатском: "Мы прекрасно прогулялись. Вы отлично поработали в городе. Я ценю это, ребята".





"Пожалуйста, уважайте правила, которые существуют уже на протяжении веков. Они не изменятся при мне. Я обещаю вам это, хорошо?" – добавил Макрон.



