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23 января 20, 09:04
Импичмент Трампа: оправдать президента решили 45 сенаторов
Трамп
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В Конгрессе США 45 сенаторов-республиканцев решили дать показания

В Конгрессе США 45 сенаторов-республиканцев решили дать показания в деле о импичменте Трампа и оправдать его. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, сообщает газета The Washington Post.

Как он рассказал, в Сенате есть еще пять-восемь человек, которые хотят узнать от демократов больше информации.

"Я хочу положить конец, но пока недостаточно голосов для этого", - отметил Пол.

Пол рассказал, что он сейчас убеждает многих законодателей дать показания и закончить этот судебный процесс. Он намерен оправдать президента Дональда Трампа.

В Сенате у республиканцев есть 53 сенатора, а у демократов - 47. Чтобы досрочно завершить судебную процедуру необходимо большинство голосов - 51.

Ранее сообщалось, когда начнется процедура импичмента президента США Дональда Трампа, а также США ужесточили санкции против Ирана. По словам американского президента, санкции против Тегерана уже были введены. Трамп подчеркнул, что санкции были существенно ужесточены.

Добавим, что Конгресс США ограничил полномочия Трампа по Ирану. Нижняя палата американского парламента проголосовала за резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента США Дональда Трампа.
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