Зеленский помолился у Стены плача за мир в Украине

Президент Владимир Зеленский у Стены плача в Израиле присоединился к молитве за мир в Украине. Об этом сообщает Офис президента.
"Мир - это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах", - отметил Зеленский.
Молитву прочитали главный раввин Киева Моше Реувен Асман, раввин Рав Шалом Аруша и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.23-24 января Зеленский находится с рабочим визитом в Израиле для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.