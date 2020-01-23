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Мир
23 января 20, 14:51
Зеленский помолился у Стены плача за мир в Украине
Зеленский
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По словам президента, важно, чтобы молитва за мир звучала в святых местах

Президент Владимир Зеленский у Стены плача в Израиле присоединился к молитве за мир в Украине. Об этом сообщает Офис президента.

"Мир - это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах", - отметил Зеленский.

Молитву прочитали главный раввин Киева Моше Реувен Асман, раввин Рав Шалом Аруша и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.

23-24 января Зеленский находится с рабочим визитом в Израиле для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.
liga.net
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