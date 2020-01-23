Зеленский помолился у Стены плача за мир в Украине

Президент Владимир Зеленский у Стены плача в Израиле присоединился к молитве за мир в Украине. Об этом сообщает Офис президента.

"Мир - это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах", - отметил Зеленский.

Молитву прочитали главный раввин Киева Моше Реувен Асман, раввин Рав Шалом Аруша и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.