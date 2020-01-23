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23 января 20, 14:54
Вирус в Китае: число погибших выросло до 25 человек
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Власти сообщили о 616 случаях заражения

Количество погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 25, сообщает Sky News со ссылкой на власти страны.

Общее число случаев заражения - 616.

В городе Ухань, в котором началась вспышка заболевания, объявили карантин, отменены все отбывающие автобусы, поезда и самолеты.

"Насколько я знаю, карантин в городе с населением 11 млн человек - это нечто новое для науки", - заявил Гауден Галеа, представитель ВОЗ в Китае, - "Мы не можем сказать, сработает это, или нет".

Неизвестный коронавирус, который провоцирует пневмонию, появился в китайском городе Ухане. Китайские власти сначала заявляли, что источником инфицирования являются животные, однако вскоре признали – он может передаваться и от человека. В США начали работу над вакциной против вируса. Источником коронавируса могли стать змеи, заявила команда китайских ученых.
liga.net
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