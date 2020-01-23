Вирус в Китае: число погибших выросло до 25 человек

Количество погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 25, сообщает Sky News со ссылкой на власти страны.

Общее число случаев заражения - 616.

В городе Ухань, в котором началась вспышка заболевания, объявили карантин, отменены все отбывающие автобусы, поезда и самолеты.

"Насколько я знаю, карантин в городе с населением 11 млн человек - это нечто новое для науки", - заявил Гауден Галеа, представитель ВОЗ в Китае, - "Мы не можем сказать, сработает это, или нет".