Вирус в Китае: число погибших выросло до 25 человек

Количество погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 25, сообщает Sky News со ссылкой на власти страны.
Общее число случаев заражения - 616.
В городе Ухань, в котором началась вспышка заболевания, объявили карантин, отменены все отбывающие автобусы, поезда и самолеты.
"Насколько я знаю, карантин в городе с населением 11 млн человек - это нечто новое для науки", - заявил Гауден Галеа, представитель ВОЗ в Китае, - "Мы не можем сказать, сработает это, или нет".Неизвестный коронавирус, который провоцирует пневмонию, появился в китайском городе Ухане. Китайские власти сначала заявляли, что источником инфицирования являются животные, однако вскоре признали – он может передаваться и от человека. В США начали работу над вакциной против вируса. Источником коронавируса могли стать змеи, заявила команда китайских ученых.