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23 января 20, 14:58
Вирус: ВОЗ не объявила чрезвычайную ситуацию
Сетевой,червь,вирус,угроза,вредоносное
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Требуется больше информации

Всемирная организация здравоохранения пока не объявила ситуацию с распространением коронавируса чрезвычайной и исеющей международное значение. Об этом пишет CNN.

Чрезвычайный комитет ВОЗ собрался сегодня в Женеве, но решил, что требуется больше информации, чтобы объявить о статусе вспышки и какие рекомендации должны быть сделаны в отношении этого. Ожидается, что этот вопрос снова будет рассмотрен в четверг, 24 января.

На данный момент во всем мире подтверждено 555 случаев заражения вирусом. Статус чрезвычайной ситуации позволит совершать более скоординированные глобальные действия.

Вчера Китай объявил, что принимает меры по предотвращению и контролю класса А, обычно используемые для крупных вспышек, таких как чума и холера. Это означает, что работники здравоохранения получат широкие полномочия, чтобы заблокировать пострадавшие районы и изолировать пациентов.

Китай использовал такие меры в 2009 году для борьбы со вспышкой H1N1, вводя обязательный карантин для всех, кто имел тесный контакт с инфицированным человеком, включая иностранцев, прибывающих в страну из районов, где были зарегистрированы вспышки H1N1.

В китайском городе Ухане, где зародился новый коронавирус, объявили карантин.  Вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Ли Бин заявил, что коронавирус может мутировать и распространяться дальше.
liga.net
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