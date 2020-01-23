Чего действительно хочет Владимир Путин?

"(...) Положив конец почти двенадцатилетней "тандемократии", согласно выражению, используемому в России, Владимир Путин на самом деле объявляет о распаде, казалось бы, не очень хорошо подобранной "пары", которую он, начиная с 2008 года, сформировал с Дмитрием Медведевым во главе российской двуглавой исполнительной власти?" - пишет Жан-Роберт Равио, доктор политических наук, преподаватель современной российской цивилизации в Университете Париж-Запад Нантер, в газете Le Journal du Dimanche.

"Отставка Медведева с поста премьер-министра вовсе не является синонимом увольнения или "отстранения". Медведев остается в Совете безопасности - важнейшем участке процесса принятия политических решений - и остается он там на персональной основе, назначенным на должность заместителя председателя, которая создана специально для него. Кроме того, он остается лидером партии большинства "Единая Россия". В контексте объявленных конституционных реформ он станет главной пружиной в механизме функционирования исполнительной власти до и после выборов в законодательные органы 2021 года", - отмечает автор статьи.

"(...) Выбрав Михаила Мишустина в качестве премьер-министра, Владимир Путин дает сигнал о перезапуске динамики правительства под контролем человека, который, как высокопоставленный чиновник, очевидно, был мало вовлечен в клановую борьбу. С 2010 года до своего недавнего назначения на пост главы правительства Мишустин был главой Федеральной налоговой службы. Одним этим фактом он доказал свою техническую компетентность (ему приписывают блестящие успехи в цифровизации российских налоговых служб) и превосходную возможность наблюдения за всей деятельностью федерального органа исполнительной власти - не говоря уже о всех сетях, которые эта функция позволила ему развить в течение последних десяти лет. Все эти преимущества, само собой разумеется, могут позволить ему получить ощутимые и быстрые результаты в плане экономического восстановления и развития", - указывает эксперт.

"С 2014 года мы наблюдаем, как российский президент стремится "продвигать" более молодых людей с меритократическим профилем, скорее технократов, нежели политиков, чья профессиональная карьера отражает как можно меньше связей с олигархиями и кланами. Путин хочет сформировать "резерв" новых высокопоставленных чиновников завтрашнего дня, "резерв", от которого будет зависеть, сохранится ли устойчивость путинизма после 2024 года", - отмечает Равио.

"(...) Осуществляя, согласно советской традиции, кадровую политику, направленную на отбор наиболее компетентных, но при этом и самых преданных людей, российский президент стремится укрепить основы корпоративной системы, которую некоторые называют "государственным капитализмом" - и непреходящий характер созданной им системы, вероятно, для Путина важнее, чем его личная судьба после 2024 года", - предполагает эксперт.

"Согласно основным направлениям, изложенным Владимиром Путиным в его послании, конституционная реформа должна укрепить существующую политическую систему, а именно, разделение исполнительной власти на два "блока": "социально-экономический блок" во главе с премьер-министром, который окажется усиленным с политической точки зрения (президент должен теперь принять правительство, которое он сформирует, если за него проголосует Госдума), и "блок центральной власти", который по-прежнему будет непоколебимо возглавляться президентом, главой государства и главнокомандующим вооруженными силами при содействии Совета безопасности. Один лишь президент останется краеугольным камнем этой двухблочной исполнительной власти - напомним, что он может распустить Госдуму, отправить правительство в отставку и, самое главное, он руководит федеральной политикой и кадровой политикой в регионах", - анализирует Равио.

"Таким образом, эта реформа одновременно укрепит позиции парламента, премьер-министра и президента. Дело в том, что если Государственный совет будет институционализирован с помощью конституционных поправок, то этот консультативный орган, которым руководит президент, закрепит президентское превосходство над федеральной внутренней политикой", - считает эксперт.