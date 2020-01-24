Королева Елизавета II подписала законопроект о Brexit

Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о выходе страны из Евросоюза (Brexit), после того, как накануне две палаты британского парламента утвердили документ. Об этом сообщает УНИАН.

Теперь документ должны подписать главы Европейского совета и Еврокомиссии.

Затем за документ проголосует Европейский парламент.

После этого, 31 января 2020 года, Великобритания покинет Евросоюз, однако до конца 2020 года будет переходный период.

Ранее по итогам исследования Bloomberg Economics стало известно, что решение Великобритании выйти из Евросоюза уже стоило экономике страны 132,8 миллиарда фунтов стерлингов (173,8 миллиарда долларов). К концу 2020 года, прогнозирует Bloomberg, экономические потери Великобритании от "Брекзита" достигнут 203 миллиардов фунтов (265 миллиардов долларов).

А эксперт по глобальной экономике, член правления Банка Китая (Великобритания) Джерард Лайонс заявлял, что после проведения референдума о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) в июне 2016 года в Великобритании было создано 1 млн рабочих мест, а уровень безработицы постоянно снижается.

Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум, который показал, что 52% британцев предпочитают покинуть Евросоюз.

29 марта 2017 года Великобритания официально уведомила Европейский Союз о своем намерении покинуть ЕС, запустив процедуру Brexit. Сообщалось, что окончательная стоимость Brexit для Британии может достичь 55 млрд евро. Эту сумму страна будет выплачивать ЕС до 2064 года.