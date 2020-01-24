Поляки стали еще больше ненавидеть украинцев — доклад СЕ

Украинцы в Польше все чаще становятся жертвами преступлений, совершенными на почве ненависти. Об этом говорится в докладе Совета Европы о защите национальных меньшинств в Польше.

Так, эксперты Совета Европы обратили внимание на то, что несмотря на значительное занижение соответствующей отчетности, статистика показывает явную тенденцию к росту числа высказываний на почве ненависти и инцидентов, мотивированных ненавистью.

В Совете Европы призвали Польшу срочно приложить усилия к решению этой проблемы.

"Необходимо срочно решить проблему недопонимания, недоверия к власти и отсутствия эффективного расследования и судебного преследования предполагаемых преступлений на почве ненависти", — отметили в Совете Европы.

В то же время, Совет Европы похвалил Польшу за шаги по улучшению интеграции ромов в период 2014-2020 годов, особенно в области образования.

Также не было достигнуто никакого прогресса по поводу неоднократных просьб о признании силезцев этническим меньшинством или силезского языка региональным языком.

Напомним, по итогам первого полугодия 2019 года на работников из Украины приходилось 90% поданных заявлений на трудоустройство для иностранцев в Польше. В целом в первом полугодии было подано 846 тысяч таких заявлений, что примерно на 13% больше, если сравнивать с показателями 2018 года.

Также сообщалось, что количество граждан Украины, выехавших на заработки в Польшу, составляет от 1,2 млн до 1,5 млн человек.

Также стало известно, что Украина заняла первое место по разрешениям на жительство в странах Евросоюза: в 2018 году их получили 527 тысяч наших сограждан (78% разрешений на проживание в Польше).

Кроме того, в Польше из более 19 тысяч иностранцев, которые занимаются собственным бизнесом, 4,7 тысяч человек являются гражданами Украины — это самая большая группа и она составляет 25% от общего количества.