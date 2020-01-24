Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.93
USD
24.40
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
24 января 20, 08:49
США перехватили российского генерала в Сирии – Госдеп
Армия США
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Военнослужащего отпустили по военным каналам

Армия США перехватила российского генерал-майора у сирийского города Манбидж. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает пресс-служба Госдепа.

Он не уточнил точной даты, когда это произошло, и не назвал имени генерала.

"Были проблемы с предотвращением конфликтов в Манбидже, которые начались примерно 14 месяцев назад, когда россияне передислоцировались в юго-восточную часть этого периметра. В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в сторону города Манбидж. Но это было решено по военным каналам", - рассказал дипломат.

В марте 2019-го генерала-майора ФСБ обнаружили мертвым в квартире на Севере Москвы. 
liga.net
Ещё по теме:
Внешнеполитический паралич Германии
Трамп и Путин: две карты в игре Эрдогана
Прошла презентация новой онлайн-платформы для бизнес-услуг
В Сенате США рассмотрят "адские санкции" против России
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
США обмежують "пологовий туризм" для іноземців
noimageВ провинции Хубэй закрыли на карантин 13 городов
noimageГлавы ЕС подписали соглашение о Brexit. ФОТО
noimageСтрелки на часах Судного дня передвинули вперед
noimageСорос обвинил Facebook в сговоре с Трампом
Лента новостей