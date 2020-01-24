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24 января 20, 09:09
Сорос обвинил Facebook в сговоре с Трампом
Трамп
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Финансист полагает, что компания помогает американскому лидеру в президентской предвыборной гонке.

Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что между Facebook и президентом США существует некая договоренность, в рамках которой компания помогает Дональду Трампу в предвыборной гонке. Об этом финансист заявил в четверг, 23 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января, сообщает Bloomberg. 

"Я думаю, что между Трампом и Facebook действует что-то вроде неформальной взаимопомощи или соглашения. Facebook будет сотрудничать (с Белым домом), чтобы переизбрать Трампа, а Трамп будет защищать Facebook", - подчеркнул Сорос.

Ранее миллиардер неоднократно критиковал Facebook и Google. 

По его мнению, эти компании монополизировали рынок, препятствуя инновациям.

Напомним, следующие выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.   На выборах в 2016 году Сорос поддерживал кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и пожертвовал на ее избирательную кампанию около 25 миллионов долларов.  

Сорос является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management. По данным журнала Forbes, его состояние достигает почти 25 миллиардов долларов. 
bigmir.net
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