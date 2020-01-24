Сорос обвинил Facebook в сговоре с Трампом

Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что между Facebook и президентом США существует некая договоренность, в рамках которой компания помогает Дональду Трампу в предвыборной гонке. Об этом финансист заявил в четверг, 23 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января, сообщает Bloomberg.

Ранее миллиардер неоднократно критиковал Facebook и Google.





По его мнению, эти компании монополизировали рынок, препятствуя инновациям.





Напомним, следующие выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. На выборах в 2016 году Сорос поддерживал кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и пожертвовал на ее избирательную кампанию около 25 миллионов долларов.





Сорос является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management. По данным журнала Forbes, его состояние достигает почти 25 миллиардов долларов.



