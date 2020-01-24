В провинции Хубэй закрыли на карантин 13 городов

Сегодня, 24 января, в китайской провинции Хубэй закрыли на карантин 13 городов после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией национального уровня, сообщает Time.

По информации издания, в этих населенных пунктах перекрыто движение транспорта. В частности, поезда из Ухани — крупнейшего города Хубэй с населением 11 млн человек — были приостановлены.

На действующих пока мостах через реку Янцзы установлены тепловизоры, все пешеходы и водители транспортных средств должны пройти проверку на предмет повышенной температуры.

Как информируют местные СМИ, власти города рассматривают вопрос о срочном строительстве или же выделении одной из имеющихся больниц на 1 тысяч койко-мест специально для больных новым типом пневмонии. Ранее мэр города сообщал, что в городских медучреждениях для заболевших уже предусмотрено 4,3 тысяч койко-мест.

По данным госкомитета КНР по здравоохранению, число заболевших пневмонией, взрываемой новым типом коронавируса в Китае по состоянию на 00:00 часов пятницы достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях, передает агентство "Синьхуа".

Из общего числа заболевших 177 человек находятся в тяжелом состоянии, 24 смертных случая приходятся на провинцию Хубэй, один — на провинцию Хэбэй.

В Госкомитете также сообщили, что три больных пневмонией нового типа обнаружены в Таиланде, по два — во Вьетнаме и Японии, по одному — в Южной Корее, Сингапуре и США.

Вместе с тем, по инсайдерской информации, в различных провинциях Китая постоянно растет число выявленных случаев заболевания. Также поступила информация, что в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян зафиксирован смертельный случай, который не вошел в статистику госкомитета.

Напомним, ранее неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения 22 января созвала срочное заседание комитета экспертов, чтобы определить, вводить ли международное чрезвычайное положение в связи со вспышкой вируса или нет. Пока специалисты не пришли к единому выводу.

Вчера, 23 января, город Ухань, борющийся со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, объявил о приостановке работы общественного транспорта, отправления авиарейсов и поездов и призвал горожан не покидать город без особых причин.