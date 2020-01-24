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24 января 20, 17:40
Старший брат нас за дураков держит, - Лукашенко. ВИДЕО
Александр Лукашенко
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Президент Беларуси Александр Лукашенко критично отозвался о сотрудничестве с Россией в сфере поставок углеводородов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лукашенко заявил, что РФ пытается надавить на Беларусь и усилить интеграционные процессы двух стран.

"Нас раком поставили по углеводородам и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы и прочее", - заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что РФ сделала все для того, чтобы увеличить цену на нефть для Белоруси до уровня больше мировой.

"Когда мы поставили вопрос: "Братья дорогие! Старший брат! Также не поступают. Нельзя же нас за дураков держать... Это сделано специально, чтобы надавить на Беларусь. Зачем надавить на Беларусь? Догадайтесь с трех раз...", - объяснил Лукашенко.
censor.net.ua
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