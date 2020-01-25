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24 января 20, 22:18
В Израиле оценили то, как Зеленский почтил жертв Холокоста
Зеленский
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Израильское общество и политикум положительно восприняли то, как Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Холокоста в Иерусалиме.

Израильское общество и политикум положительно восприняли то, как Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Холокоста в Иерусалиме.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко.

"Президент Зеленский сегодня был в "Яд Вашем" и сам возложил венок и цветы к мемориалу. Здесь (в Израил) это было воспринято очень позитивно", - сказал дипломат.

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Он также заверил, что израильские политики с полным пониманием отнеслись к решению украинской делегации уступить свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста людям, которые пережили эту трагедию.

По словам Надоленко, местные политики считают, что этот поступок "был гениальным решением Президента", а по поводу негативных комментариев по этому посоветовал "не читать враждебные СМИ".

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Дипломат также напомнил, что Владимир Зеленский сегодня встретился с высшим руководством Израиля - президентом Ривлином, премьер-министром Биньямином Нетаньяху и спикером Кнессета Государства Израиль Юлием Эдельштейном и израильскими бизнесменами.


По мнению посла Украины, это доказывает "полный позитив в отношениях между нашими странами".

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской посетил сегодня Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме.


Посол Израиля в Украине Джоэль Лион показал Зеленскому и его жене место памяти уничтоженной еврейской общины Кривого Рога в Мемориальном комплексе "Яд Вашем"

Президент и первая леди возложили цветы к участкам монумента "Долина уничтоженных общин", посвященному памяти еврейских общин Украины и Польши, частично или полностью уничтоженных во время Холокоста.
censor.net.ua
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