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24 января 20, 22:44
Новый коронавирус зафиксирован во Франции
коронавирус
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Новый вирус из Китая достиг Европы

Два случая заражения новым коронавирусом подтверждены во Франции - в Бордо и Париже. Об этом заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузин, сообщает французское издание 20 minutes.

По словам министра, пациент в Бордо находится в одноместной изолированной палате в больнице.

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Это первые случаи, выявленные в Европе.

"Важно остановить распространение как можно быстрее", - сказала Аньес Бузин.

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В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию. По состоянию на 10 часов утра 24 января заразились более 800 человек, 25 – погибли. LIGA.net ведет хронику чрезвычайного происшествия, в которой будут собраны все главные новости о вирусе.

В Украине зафиксированы три подозрения на новый коронавирус, два из них не подтвердились. 
liga.net
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