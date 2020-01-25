Дело Гандзюк. В Болгарии задержан подозреваемый

Сегодня, 24 января, сотрудники правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан подозревамый в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Правоохранители отмечают, что задержан находившийся в розыске Алексей Москаленко (Левин).21 января суд в Киеве отправил под стражу в СИЗО обвиняемого по делу Гандзюк бывшего помощника депутата Игоря Павловского, которому накануне сообщили новое подозрение в деле об организации престуной группировки.