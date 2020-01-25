Дело Гандзюк. В Болгарии задержан подозреваемый

Сегодня, 24 января, сотрудники правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан подозревамый в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Правоохранители отмечают, что задержан находившийся в розыске Алексей Москаленко (Левин).





4 ноября 2018 года Гандзюк скончалась от ожогов более 30% тела.





31 июля того же года ее облили серной кислотой.





6 июня 2019 года суд вынес приговор исполнителям нападения на Гандзюк.

