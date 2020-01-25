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24 января 20, 22:45
Дело Гандзюк. В Болгарии задержан подозреваемый
Дело Гандзюк
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Задержан находившийся в розыске Алексей Москаленко (Левин)

Сегодня, 24 января, сотрудники правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан подозревамый в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Правоохранители отмечают, что задержан находившийся в розыске Алексей Москаленко (Левин).

21 января суд в Киеве отправил под стражу в СИЗО обвиняемого по делу Гандзюк бывшего помощника депутата Игоря Павловского, которому накануне сообщили новое подозрение в деле об организации престуной группировки. 

4 ноября 2018 года Гандзюк скончалась от ожогов более 30% тела. 

31 июля того же года ее облили серной кислотой. 

6 июня 2019 года суд вынес приговор исполнителям нападения на Гандзюк.
liga.net
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