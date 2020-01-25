Землетрясение в Турции: число погибших стремительно растет

В пятницу, 24 января, в провинции Элязыг (Турция) произошло мощное землетрясение. Так, по последним данным по меньшей мере 18 человек погибли в результате стихийного бедствия на востоке. Об этом сообщает агентство Reuters.

Известно, то 13 человек погибли в провинции Элязыг, пять человек - в соседней провинции Малатья.

Министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу заявил, что сотрудники аварийно-спасательных служб проводят поиски под завалами еще 30 пропавших без вести, более 500 человек пострадали.

Так, ранее мы писали о том, что Турцию всколыхнуло землетрясение. Изначально было известно, что в результате происшествия погибли четверо человек. Однако, позже стало известно, что погибших более 14.

Также сообщалось, что в Пуэрто-Рико произошло два мощных землетрясения магнитудой 5,8 балла и 6,4 балла. Землетрясение разрушило дома и вызвало оползни. Кроме того, оно разрушило популярное туристическое скальное образование - каменную арку, известную как Пунта Вентана.