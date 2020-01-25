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25 января 20, 09:21
Мощное землетрясение в Турции: число жертв возросло до 20
разрушения
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Землетрясение магнитудой 6,8 балла по шкале Рихтера произошло в 20:55 по местному времени на востоке Турции

По меньшей мере 20 человек погибли и около 1015 получили ранения в результате мощного землетрясения на востоке Турции, которое произошло вечером 24 января. Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС Турции.

Министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум, на которого ссылается Анадолу, заявил, что в результате землетрясения разрушены пять зданий в провинции Элязыг и 25 зданий в провинции Малатья.

Власти предполагают, что под завалами могут находиться около 30 человек. На месте работает более 1100 спасателей. 

24 января в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла по шкале Рихтера. 23 января землетрясение произошло в Закарпатской области. Источник землетрясения находился на глубине шести километров в районе города Виноградов. Магнитуда – 2,9 по шкале Рихтера. Сообщений о разрушениях или пострадавших не было. 
liga.net
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