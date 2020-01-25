Рейтинг одобрения работы Трампа вырос

Таким образом, рейтинг американского лидера, по сравнению с октябрьским опросом, вырос на 6%.





При этом 56% опрошенных положительно оценили именно экономический курс президента.





По данным исследования, за импичмент Трампа высказались 47% американцев, против отстранения главы Белого дома от власти выступили 49%.





Опрос проводился 20-23 января на всей территории США среди 1004 человек.





Напомним, 16 января в Сенате США официально началось судебное разбирательство по обвинениям в адрес Трампа, которые передала Палата представителей.

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.







