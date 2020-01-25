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25 января 20, 09:30
Рейтинг одобрения работы Трампа вырос
Дональд Трампа
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Рейтинг американского президента Дональда Трампа, по сравнению с октябрьским опросом, вырос на 6%.
Благодаря экономической политике президента США Дональда Трампа рейтинг одобрения его деятельности среди американцев вырос до 44%.. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом ABC News и газетой Washington Post.

Таким образом, рейтинг американского лидера, по сравнению с октябрьским опросом, вырос на 6%. 

 При этом 56% опрошенных положительно оценили именно экономический курс президента. 

 По данным исследования, за импичмент Трампа высказались 47% американцев, против отстранения главы Белого дома от власти выступили 49%. 

 Опрос проводился 20-23 января на всей территории США среди 1004 человек.

   Напомним, 16 января в Сенате США официально началось судебное разбирательство по обвинениям в адрес Трампа, которые передала Палата представителей.  
Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.
bigmir.net
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