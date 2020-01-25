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25 января 20, 12:47
Почему помощник Путина Сурков ушел с госслужбы?
Владислав Сурков
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Помощник президента Российской Федерации Владимира Путина Владислав Сурков ушел с государственной службы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом российскому "Интерфаксу" сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову.

По его словам, это произошло в связи со сменой курса на украинском направлении.О причине отставки и своих дальнейших планах Сурков, по словам Чеснакова, расскажет через месяц.

Об отставке Суркова Чеснаков также написал в своем телеграм-канале — он отметил, что ближайший месяц Сурков будет заниматься медитацией

По информации главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, вместо Суркова куратором украинского направления в Кремле станет бывший вице-премьер Дмитрий Козак, назначенный замглавы администрации президента 24 января.

Сурков был помощником Путина с 2013 года и курировал урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, а также вопросы сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией — в начале января он ездил в Абхазию, где президент ушел в отставку после протестов.

Чеснаков
В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы.
В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.
censor.net.ua
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