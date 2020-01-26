СМИ: У трех врачей диагностировали новый тип коронавируса

Три врача в Пекине заразились пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом 26 января сообщила газета Жэньминь жибао в Twitter.

По ее данным, в настоящее время все трое госпитализированы и помещены в карантин. Двое из заболевших медиков ранее совершали деловые поездки в город Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка пневмонии.

Напомним, что число заразившихся коронавирусом в Китае возросло до 1743. Погибли 54 человека.

Как сообщалось, от нового коронавируса умер первый медицинский работник. Смерть зафиксировали в китайском городе Ухань, который стал эпицентром болезни.



