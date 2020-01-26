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26 января 20, 09:07
Коронавирус.В Канаде зафиксирован первый случай заболевания
лечение больного
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Больной находится под карантином в стабильном состоянии

В Канаде официально зарегистрирован первый случай заболевания новым опасным коронавирусом. Об этом заявили в госпитале Саннибрук в Торонто, сообщает Укринформ.

"Под опекой в центре Саннибрук находится пациент с подтвержденным заражением новым коронавирусом, который происходит из Уханя в Китае", - говорится в сообщении.

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Больной находится под карантином в стабильном состоянии.

“Он пройдет лечение для избавления симптомов, и в течение следующих дней несколько команд будут заниматься им в больнице”, - отметили в госпитале.

Больной самостоятельно обратился в лечебное заведение еще в четверг, 23 января, с жалобами на лихорадку и респираторные симптомы. Он также подтвердил, что недавно вернулся из китайского Уханя.


В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию. 
В Украине зафиксированы три подозрения на новый коронавирус, два из них не подтвердились. 
liga.net
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