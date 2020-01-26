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26 января 20, 09:30
Вспышка коронавируса: можно ли делать покупки на AliExpress?
AliExpress
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Ведущий врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская рассказала о рисках заразиться через предметы

С приходом страшной эпидемии коронавируса 2019-nCoV в Китай, многие люди во всем мире стали беспокоиться о своем здоровье. Одни отказались от поездок в страну восходящего солнца, а другие - даже перестали заказывать товар с китайских сайтов с опаской заразиться смертельным вирусом.

Так, ведущий врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская рассказала о том, стоит ли прибегать к таким крайностям и отказываться от покупок, скажем, с AliExpress. Об этом пишет dtp.kiev.ua в Instagram.

Врач заявила, что вероятность заразиться коронавирусом через предметы все-таки есть.

"Естественно, если он сохраняется на каких-то предметах, он может передаваться через что угодно. Но мне кажется, достаточно и тех путей, которые он имеет. Потому что он может быть завезен в любую страну мира и вызвать распространение", - пояснила врач.

Кроме того, Голубовская отметила, что это только предположение, так как вирус очень агрессивен и до конца не изучен, поэтому опасаться за свое здоровье все-таки стоит.

Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах. В то же время МИД Украины никак не реагирует на сложившуюся в Китае ситуацию и не дает прямых рекомендаций нашим туристам, среди которых в последнее время набирает популярность курорт Хайнань.

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