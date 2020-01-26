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26 января 20, 11:06
Трамп высказался о возможности переговоров с Ираном
Дональд Трамп
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Дональд Трамп заявил, что Иран хочет начать переговоры с США, но хочет отмены санкций, и это не устраивает американского президента.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры с Ираном в своем Twitter в воскресенье, 26 января.

"Министр иностранных дел Ирана говорит, что Иран хочет вести переговоры с Соединенными Штатами, но хочет отменить санкции. Спасибо, не надо!", - написал Трамп.

"Iranian Foreign Minister says Iran wants to negotiate with The United States, but wants sanctions removed. @FoxNews @OANN No Thanks!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия.

В свою очередь постпред Ирана в ООН утверждал, что его страна не стремится к обладанию ядерным оружием, несмотря на прекращение выполнения ядерной сделки.
bigmir.net
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