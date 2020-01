Трамп высказался о возможности переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры с Ираном в своем Twitter в воскресенье, 26 января.

"Министр иностранных дел Ирана говорит, что Иран хочет вести переговоры с Соединенными Штатами, но хочет отменить санкции. Спасибо, не надо!", - написал Трамп.

"Iranian Foreign Minister says Iran wants to negotiate with The United States, but wants sanctions removed. @FoxNews @OANN No Thanks!

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия.

В свою очередь постпред Ирана в ООН утверждал, что его страна не стремится к обладанию ядерным оружием, несмотря на прекращение выполнения ядерной сделки.