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26 января 20, 19:09
Болгария введет евро до 2023 года - МВФ
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Болгария, валюта которой уже привязана к евро, соответствует номинальным критериям для принятия единой валюты, но также является одной из самых бедных и коррумпированных стран-членов ЕС.
Планы Болгарии о том, чтобы войти в зал ожидания еврозоны весной этого года и принять ее в качестве официальной валюты в 2023 году "полностью предсказуемы", заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает Reuters. 

 "Я ожидаю, что планы по вступлению Болгарии в еврозону будут выполнены", - сказала Георгиева.   

По ее словам, президент Европейского центрального банка Кристина Лагард "очень позитивно" воспринимает стремление Болгарии к вступлению в еврозону и сказала ей на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что "кажется, что в моем зале, где состоятся встречи еврозоны, скоро будут говорить по-болгарски". 

   Георгиева считает, что вступление в еврозону будет выгодно для страны и обеспечит большую денежную безопасность и защитит ее от глобальной неопределенности.  

 Болгария, валюта которой уже привязана к евро, соответствует номинальным критериям для принятия единой валюты со здоровыми государственными финансами и низким уровнем долга, но также является одной из самых бедных и коррумпированных стран-членов ЕС. 

 Напомним, что 20 февраля состоится специальный саммит по долгосрочному финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы.
bigmir.net
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