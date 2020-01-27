Болгария введет евро до 2023 года - МВФ

Планы Болгарии о том, чтобы войти в зал ожидания еврозоны весной этого года и принять ее в качестве официальной валюты в 2023 году "полностью предсказуемы", заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает Reuters.





"Я ожидаю, что планы по вступлению Болгарии в еврозону будут выполнены", - сказала Георгиева.





По ее словам, президент Европейского центрального банка Кристина Лагард "очень позитивно" воспринимает стремление Болгарии к вступлению в еврозону и сказала ей на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что "кажется, что в моем зале, где состоятся встречи еврозоны, скоро будут говорить по-болгарски".





Георгиева считает, что вступление в еврозону будет выгодно для страны и обеспечит большую денежную безопасность и защитит ее от глобальной неопределенности.





Болгария, валюта которой уже привязана к евро, соответствует номинальным критериям для принятия единой валюты со здоровыми государственными финансами и низким уровнем долга, но также является одной из самых бедных и коррумпированных стран-членов ЕС.





Напомним, что 20 февраля состоится специальный саммит по долгосрочному финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы.







