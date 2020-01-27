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26 января 20, 19:15
Boeing 777X успешно завершил первый полет
Boeing 777X
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Boeing получил около 340 заказов на новый двухдвигательный пассажирский самолет

Крупнейший среди двухдвигательных пассажирских самолетов Boeing 777X успешно завершил первый полет. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Boeing 777X провел в воздухе около четырех часов и приземлился на аэродроме Boeing Field под Сиэтлом на северо-западе США 25 января.

Полет планировали провести еще в середине 2019 года, однако было отложено из-за проблем с новым двигателем, выпускаемым корпорацией General Electric, а также крыльями из композитных материалов и программным обеспечением.

Первый полет показывает, что корпорация "знает, как конструировать безопасные самолеты и завоевывать доверие общественности", заявили в Boeing.

Официальный запрос Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) на одобрение эксплуатации самолета будет отправлен при успешном завершении серии полетных испытаний.

Самолет относится к семейству широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. Boeing 777X вмещает от 384 до 426 пассажиров и способен пролететь от 13 500 до 16 200 километров в зависимости от конфигурации и количества пассажиров.

Boeing получил около 340 заказов на новую модель. Среди заказчиков - авиакомпании Emirates, Lufthansa, Cathay Pacific, Singapore Airlines и Qatar Airways. Цена Boeing 777X по каталогу составляет от $410 до $442 млн (в пересчете - от 371 до 400 млн евро).

11 марта сообщалось,что запланированная на 13 марта презентация широкофюзеляжного самолета Boeing 777x отменена в связи с катастрофой Boeing 737 Max в Эфиопии.
liga.net
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