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27 января 20, 00:05
Скандал. Болгария выдворила двоих российских дипломатов
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Ранее россиян объявили персонами нон-грата

Российские дипломаты, которых обвинили в шпионаже, покинули Болгарию. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Двумя днями ранее их объявили персонами нон-грата. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, они должны были покинуть страну в течение разумного срока.

24 января прокуратура Болгарии обвинила двоих российских дипломатов в сборе информации, составляющей государственную тайну, с целью ее передачи РФ. Уголовное дело закрыли, поскольку оба обвиняемых пользуются дипломатическими иммунитетами.

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liga.net
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