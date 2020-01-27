Скандал. Болгария выдворила двоих российских дипломатов

Российские дипломаты, которых обвинили в шпионаже, покинули Болгарию. Об этом сообщает российский Интерфакс.
Двумя днями ранее их объявили персонами нон-грата. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, они должны были покинуть страну в течение разумного срока.24 января прокуратура Болгарии обвинила двоих российских дипломатов в сборе информации, составляющей государственную тайну, с целью ее передачи РФ. Уголовное дело закрыли, поскольку оба обвиняемых пользуются дипломатическими иммунитетами.
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