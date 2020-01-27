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27 января 20, 10:21
Авиакатастрофа в Иране: военные три дня скрывали атаку
авиакатастрофа МАУ
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От президента Ирана Хасана Роухани военные, которые подчиняются аятолле Али Хаменеи, три дня скрывали сбитие украинского самолета

От президента Ирана Хасана Роухани военные, которые подчиняются аятолле Али Хаменеи, три дня скрывали сбитие украинского самолета. Об этом пишет New York Times, которая восстановила хронологию происходящего в течение первых дней после крушения самолета.

Как отмечается, глава ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде стал первым высокопоставленным военным, который узнал об атаке на украинский самолет. Он сообщил о произошедшем коллегам, в том числе представителям армии Ирана. Они только спустя три дня признали сбитие самолета.

Пока иранские власти отрицали причастность к крушению самолета, продолжает NYT, Роухани несколько раз пытался дозвониться до военных, однако они не отвечали.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.

Кроме того, на днях появилось новое видео катастрофы. А в Кабмине назвали два сценария. Также президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики обсудили ситуацию вокруг катастрофы самолета МАУ.
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