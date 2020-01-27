Падение вертолета Коби Брайанта: появились жуткие кадры

В воскресенье, 26 января, в городе Калабасас легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. В сети появились первые кадры с места катастрофы.

Напомним, вместе с Коби погибла его 13-летняя дочь Джианна-Мария Оноре. Девочка летела на свою игру по баскетболу.

Никто из пассажиров вертолета не смог выжить - эти данные подтвердили в полиции Лос-Анджелеса.



