Падение вертолета Коби Брайанта: появились жуткие кадры

В воскресенье, 26 января, в городе Калабасас легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. В сети появились первые кадры с места катастрофы.Читайте также: Коби Брайант разбился в авиакатастрофе
Напомним, вместе с Коби погибла его 13-летняя дочь Джианна-Мария Оноре. Девочка летела на свою игру по баскетболу.
Никто из пассажиров вертолета не смог выжить - эти данные подтвердили в полиции Лос-Анджелеса.
Перед тем, как упасть на землю, вертолет загорелся. Все детали катастрофы выясняют.
Коби все двадцать лет игровой карьеры в NBA играл только в одном клубе - "Лос-Анджелес Лейкерс". Он был атакующим защитником. Коби считают одним из лучших игроков за всю историю баскетбола.