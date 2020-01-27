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27 января 20, 11:09
Падение вертолета Коби Брайанта: появились жуткие кадры
Падение вертолета Коби Брайанта
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В воскресенье, 26 января, в городе Калабасас легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

В воскресенье, 26 января, в городе Калабасас легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. В сети появились первые кадры с места катастрофы.

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Напомним, вместе с Коби погибла его 13-летняя дочь Джианна-Мария Оноре. Девочка летела на свою игру по баскетболу.

Никто из пассажиров вертолета не смог выжить - эти данные подтвердили в полиции Лос-Анджелеса.


Перед тем, как упасть на землю, вертолет загорелся. Все детали катастрофы выясняют.

Коби все двадцать лет игровой карьеры в NBA играл только в одном клубе - "Лос-Анджелес Лейкерс". Он был атакующим защитником. Коби считают одним из лучших игроков за всю историю баскетбола.
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