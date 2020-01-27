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27 января 20, 16:13
Александр Мережко стал вице-президентом ПАСЕ
Александр Мережко
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Александр Мережко - доктор юридических наук, специалист в области международного права

Члена украинской делегации, представителя фракции Верховной Рады Слуга народа Александра Мережко избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом депутат от Слуги народа Евгения Кравчук написала в Facebook.

"Должность вице-президента чрезвычайно ответственна, так как он при необходимости может подменить президента и председательствовать на заседании ассамблеи или на дебатах (если не принимает в них участия в качестве докладчика). Также вице-президент автоматически входит в состав бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов, заслуживающих быть освещенными в докладах", - пишет Кравчук.

По данным Кравчук, Мережко - доктор юридических наук, ученый и специалист в области международного права, председатель комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Имеет опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении.

Ранее на заседании ПАСЕ оспорили по содержательным и процедурным причинам полномочия российской делегации, а также избрание гражданина РФ вице-президентом организации.
liga.net
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