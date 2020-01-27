Польша всегда будет поддерживать целостность Украины, - Дуда

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Освенциме.

"Польша требует возвращения к верховенству международного права и ненарушению норм международного права, возвращения к полной территориальной целостности Украины. Это наша однозначная позиция, и Украина тут всегда может рассчитывать на нашу однозначную позицию", - сказал Дуда.

Дуда поприветствовал обмен удерживаемыми лицами на Донбассе, о котором удалось договориться на встрече в Нормандском формате в Париже.

Президент Польши также подчеркнул, что полностью поддерживает стратегию Зеленского по прекращению войны на Донбассе и возвращению Украине ее оккупированных территорий.