Нефть стремительно дешевеет, а золото рекордно подорожало

Цены на сырую нефть упали более чем на 2% до многомесячного минимума, так как растущее число случаев нового коронавируса в Китае и блокировки городов усилили опасения по поводу спроса на нефть, даже несмотря на то, что министр энергетики Саудовской Аравии попытался успокоить рынок.

Стоимость барреля апрельской нефти Brent 27 января к 8:56 по Киеву составила $58,48 (-2,35%). Баррель мартовской нефти WTI торговался по $52,88 (-2,42%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $59,89 и $54,19 соответственно.

А вот цена золота взлетела до максимальной отметки более чем за шесть лет на опасениях распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая.

Это снизило аппетит инвесторов к вложению в рискованные активы, такие как акции, но вызвало спрос на активы "тихой гавани", включая золото.

Из-за способности нового коронавируса передаваться от человека к человеку и быстро распространяться, пострадало большинство финансовых рынков.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

24 января 2020 года в китайской провинции Хубэй закрыли на карантин 13 городов после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией национального уровня.

Согласно данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число погибших в Китае в результате заражения новым коронавирусом уже достигло 80 человек, всего заражены 2 тысячи 744 человека.