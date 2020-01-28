РФ шантажирует ПАСЕ уходом, если ущемят полномочия делегации

В России заявили, что покинут зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, если полномочия ее делегации будут ущемлены после того, как их оспорила Украина вместе с партнерами по группе Балтик+. Об этом заявил глава российской делегации Петр Толстой, пишет пропагандистский ресурс ТАСС.

Представитель страны-оккупанта надеется, что "здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать". "Но если примут, мы уедем", - пригрозил вице-спикер Госдумы РФ руководству ПАСЕ.

Между тем, россияне считают маловероятным, что их в чем-либо ущемят в докладе, который будет рассматриваться в среду.