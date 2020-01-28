Суд в США поддержал Трампа в ограничении выдачи грин-карт

Сегодня, 27 января, Верховный Суд США вынес решение в поддержку новой более жесткой иммиграционной политики администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Голос Америки.

Таким образом, Верховный Суд разрешил администрации ввести в действие правило, по которому определенным категориям иммигрантов может быть отказано в предоставлении права на постоянное проживание в США, а именно - в получении грин-карт.

Уточняется, что речь идет об иммигрантах, в отношении которых есть риск, что они могут зависеть от государственной социальной помощи в США.

Пятеро из девяти судей удовлетворили требование администрации отменить решения судов низших инстанций ряда штатов, которые блокировали воплощение администрацией иммиграционной политики, направленной на ограничение иммиграции.

Такую позицию администрации Трампа остро критикуют правозащитники, называя ее "тестом на богатство2, который не позволяет иммигрантам разных рас попасть в страну.

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Решение Верховного Суда позволит администрации проводить новую иммиграционную политику по всей стране, кроме штата Иллинойс, где решение суда низшей инстанции остается в силе.

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