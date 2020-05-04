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28 января 20, 09:58
Археологи обнаружили баню индейцев XIV века
баня индейцев
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Темаскаль подпитывался естественными горячими источниками, включая в себя небольшой бассейн с теплой водой и скамьей для сиденья

Мексиканские ученые обнаружили в Мехико парную баню темаскаль местных индейцев доиспанского периода. Об этом сообщает Naked Science.

Исследователи заявляют, что находка датируется XIV веком.

Темаскаль использовался в лечебных, а также духовных целях: баню связывают с местными культами плодородия, предполагая, что в нем проходили не только обряды, но и роды.

Сооружение построено из саманных блоков, а облицовано магматической породой. Длина бани была около пяти метров, а ширина - три.

Археологи отмечают, что их открытие может помочь получить более полное представление о духовном и культурном значении региона и его обрядовых практик.

В августе в Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видео. Тогда же сообщалось, что под Котельвой в Полтавской области археологи нашли золото скифов и их оружие.
liga.net
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