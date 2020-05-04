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28 января 20, 10:05
Вирус. Число зараженных выросло почти в 2 раза, 106 - умерли
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Еще у 6973 пациентов – подозрение на инфицирование

По состоянию на вечер 27 января в Китае новым коронавирусом заразились 4515 человек. Об этом сообщает Xinhua.

976 пациентов пребывают в критическом состоянии, жертвами вируса стали уже 106 человек.

В общей сложности 60 человек были выписаны из больницы после выздоровления.

В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию. Вчера диагноз был подтвержден у 2744 человек, количество жертв составляло 80 человек. Из-за вируса в провинции Хубэй закрывают на карантин города. В частности, отменили все отбывающие из Уханя самолеты, поезда и автобусы. 

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liga.net
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