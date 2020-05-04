Вирус. Число зараженных выросло почти в 2 раза, 106 - умерли

По состоянию на вечер 27 января в Китае новым коронавирусом заразились 4515 человек. Об этом сообщает Xinhua.
976 пациентов пребывают в критическом состоянии, жертвами вируса стали уже 106 человек.
В общей сложности 60 человек были выписаны из больницы после выздоровления.В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию. Вчера диагноз был подтвержден у 2744 человек, количество жертв составляло 80 человек. Из-за вируса в провинции Хубэй закрывают на карантин города. В частности, отменили все отбывающие из Уханя самолеты, поезда и автобусы.
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