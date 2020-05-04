Вирус. Число зараженных выросло почти в 2 раза, 106 - умерли

По состоянию на вечер 27 января в Китае новым коронавирусом заразились 4515 человек. Об этом сообщает Xinhua.

976 пациентов пребывают в критическом состоянии, жертвами вируса стали уже 106 человек.

В общей сложности 60 человек были выписаны из больницы после выздоровления.

Читайте также: УЧЕНЫЕ ДАЛИ КРАЙНЕ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО КОРОНАВИРУСУ