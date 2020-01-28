Китай вводит военное положение в 15-миллионном городе

В китайском городе городе Тяньцзинь, где проживают 15 миллионов человек, вводят один из механизмов военного положения. Об этом сообщает Global Times.

Главный госпиталь, а также 500 команд медиков будут переведены под начало военных.

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