Китай вводит военное положение в 15-миллионном городе

В китайском городе городе Тяньцзинь, где проживают 15 миллионов человек, вводят один из механизмов военного положения. Об этом сообщает Global Times.
Главный госпиталь, а также 500 команд медиков будут переведены под начало военных.В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию. По состоянию на вечер 27 января в Китае заразились 4515 человек, 106 умерли, 976 в критическом состоянии.
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