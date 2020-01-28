Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.22
USD
24.73
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
28 января 20, 13:00
Китай вводит военное положение в 15-миллионном городе
коронавирус
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Тяньцзинь стал первым городом, где решились на такой шаг

В китайском городе городе Тяньцзинь, где проживают 15 миллионов человек, вводят один из механизмов военного положения. Об этом сообщает Global Times.

Главный госпиталь, а также 500 команд медиков будут переведены под начало военных.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию. По состоянию на вечер 27 января в Китае заразились 4515 человек, 106 умерли, 976 в критическом состоянии.

Читайте также: УЧЕНЫЕ ДАЛИ КРАЙНЕ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО КОРОНАВИРУСУ
liga.net
Ещё по теме:
Ученый: От коронавируса умрут миллионы
ВОЗ рассказала, как уберечься от нового коронавируса
Новый коронавирус зафиксирован во Франции
СМИ: У трех врачей диагностировали новый тип коронавируса
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Как коронавирус бросает вызов миру
noimageВ Освенциме состоялись сильно политизированные мероприятия
noimageНазваны симптомы и способы заражения китайским коронавирусом
noimageПортрет современной семьи на Земле: инфографика от ООН
noimageВирус. Число зараженных выросло почти в 2 раза, 106 - умерли
Лента новостей