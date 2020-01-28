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28 января 20, 14:59
Названы симптомы и способы заражения китайским коронавирусом
коронавирус
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Заражение смертельным коронавирусом 2019-nCoV может произойти на расстоянии одного-двух метров.

По словам представителя Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синвана, вирус передается как воздушно-капельным путем, так и контактным, например, через прикосновение грязными руками к глазам.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, слабо выраженные симптомы не означают, что человек не может заразить других, поэтому Синван рекомендует носить маски, мыть руки и меньше общаться с другими людьми на близком расстоянии.

Чиновник также назвал первые признаки заражения — это сухой кашель, затрудненное дыхание, повышенная температура тела и слабость. В ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, но сопровождается сухим кашлем и невысокой температурой.

Как сообщалось, по состоянию на 28 января 2020 года количество жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 106 человек. Заразились уже 4515 человек. Из них 976 человек находятся в тяжелом состоянии. Вылечить пока удалось лишь 60 из них.
Fraza.ua
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