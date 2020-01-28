В Освенциме состоялись сильно политизированные мероприятия

"(...) Может ли Освенцим стать аполитичным местом, простым музеем, обращенным к прошлому и молчащим о настоящем и будущем? Через четыре дня после проведения в Иерусалиме Всемирного форума памяти Холокоста, отмеченного борьбой мнений, памятные мероприятия в Польше в понедельник, 27 января, на том же месте, где находился нацистский лагерь смерти, в память о 75-й годовщине его освобождения, еще в большей степени заслуживают обвинений в политизации, несмотря на иную форму и содержание", - пишет спецкор Le Monde в Освенциме Ромен Сю.

"(...) Президент Польши Анджей Дуда как представитель принимающей страны и единственный политический лидер, который взял слово, начал с того, что адресовал свои приветствия "выжившим узникам, свидетелям Холокоста". (...) Дуда не стал напрямую реагировать на обвинения со стороны своего российского коллеги Владимира Путина, который неоднократно с декабря 2019 года поднимал вопрос об антисемитизме Польши, а также о ее ответственности за развязывание Второй мировой войны. Он придерживался единого "стандартного" прочтения истории, пусть и не единогласно принятого его согражданами", - комментирует спецкор.

"Так, Анджей Дуда признал, что узники Освенцима были "освобождены солдатами Красной Армии" и что "Холокост был исключительным преступлением, самым страшным из преступлений в истории человечества". Он также подчеркнул, что среди 1,3 миллиона жертв Освенцима "были поляки, цыгане, советские военнопленные, но прежде всего евреи". Однако, согласно опросам, большинство поляков по-прежнему считают, в соответствии с преподаванием истории в коммунистическую эпоху, что в Освенциме погибли в основном "нееврейские" поляки", - отмечает автор статьи.

"(...) За несколько часов до этого о роли поляков во время войны напомнил президент Израиля Реувен Ривлин, который открывал Всемирный форум памяти Холокоста в Иерусалиме. Когда Анджей Дуда публично выразил свои претензии к фонду, организовавшему это мероприятие, за "полное игнорирование участия поляков в числе союзников, которые вели борьбу против захватчика, немецкого гитлеровского оккупанта", его израильский гость ответил: "Мы помним, что во время войны польский народ мужественно боролся с нацизмом. Однако мы не забыли и о том, что немало поляков оставались просто зрителями, и даже содействовали уничтожению евреев".

"Гораздо легче польском президенту оказалось договориться с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, также приглашенным на двустороннюю встречу, состоявшуюся в преддверии главных торжеств - с учетом того, что Анджей Дуда считает их общим противником Россию (...)", - пишет Le Monde.

"(...) Далее выступали бывшие узники Освенцима, однако это никак не смягчило весьма политизированный и даже конфронтационный характер речей. Бурные аплодисменты вызвало выступление 93-летнего журналиста Мариана Турского, который в завуалированной форме стал обвинять нынешнюю польскую власть, сравнивая ее социальную политику, основанную на разжигании национальной гордости, с нацистским режимом 1930-х годов: "(...) Не будьте равнодушными, когда видите искажение истории, когда видите, что прошлое используется в текущих политических целях. Не будьте равнодушными, когда любое меньшинство дискриминируется. Суть демократии заключается в том, что правит большинство, но с уважением прав меньшинств. (...) Освенцим приближался к нам маленькими шажками до момента, пока здесь не произошло то, что произошло", - сказал Турский.