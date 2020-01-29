Коронавирус добрался еще до одной страны

Министерство здравоохранения ОАЭ подтвердило первые случаи заражения коронавирусом из Китая. Об этом сообщает саудовское издание Arab News.

Сообщается, что заболели члены одной семьи из китайской провинции Хубэй, где расположен город Ухань, откуда началось распространение вируса. О количестве заболевших не сообщается, но в министерстве отмечают, что они находятся в стабильном состоянии.

Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составило 5974 человек. С учетом подтвержденных случаев заболеваний в других странах мира, общее количество заразившихся людей составляет 6052.



Коронавирус стремительно распространяется по всему миру. Заболевшие, помимо Малайзии, выявлены в Австралии, Вьетнаме, Германии, Италии, Камбодже, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Канаде, Таиланде, Франции, на Шри-Ланке и Японии.