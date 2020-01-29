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29 января 20, 10:47
Скандал в Испании. Мадрид нарушил санкции Евросоюза
ЕС
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Испанская оппозиция потребовала расследовать встречу с вице-президентом Венесуэлы и отстранить министра транспорта от должности

В Мадриде разгорелся политический скандал после того, как в СМИ появилась информация о тайной ночной встрече 20 января в столичном аэропорту Барахас министра транспорта Испании Хосе Луиса Абалоса с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес, находящейся под санкциями ЕС за нарушение прав человека. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Родригес фигурирует в списке из 11 высших деятелей венесуэльского режима, на которых распространяются санкции Евросоюза. Они обвиняются в нарушении прав человека и подавлении гражданских свобод в Венесуэле.

"В соответствии с решением ЕС, принятым в 2017 году, страны-члены не должны принимать на своей территории лиц из санкционного списка, а их официальные лица - поддерживать контакты с перечисленными в нем венесуэльцами", - отмечается в сообщении.

Испанская парламентская оппозиция потребовала расследовать встречу в Барахасе и отстранить Абалоса от должности - за грубейшее нарушение норм общеевропейской внешней политики.

Абалос сначала отрицал факт встречи встречу и переговоры с находившейся в Испании не менее восьми часов Родригес, заявляя, что отправился ночью в аэропорт для общения с неким "старым другом". Затем министр все же был вынужден признать факт беседы, хотя так и не раскрыл ее содержание.

Абалос также заявил, что зона WIP аэропорта, где он вел переговоры с венесуэлкой, якобы не является территорией Испании, а посему предписание ЕС нарушено не было. 

11 мая Министерство финансов США расширило санкции против Венесуэлы, добавив в санкционный список две компании и два танкера.
liga.net
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