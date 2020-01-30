Игнорируют договор, наше терпение на исходе - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил РФ в игнорировании договоренностей о прекращении огня в Сирии. Об этом сообщает Анадолу.

"Астанинского процесса больше нет. Турция, Россия и Иран могут продумать шаги по возрождению этого процесса", - заявил он.

Эрдоган заявил, что если РФ считает Турцию стороной договоренностей по Идлибу, то должна выразить четкую позицию по зоне деэскалации.

"Наше терпение на исходе. Если удары не будут прекращены, Анкара предпримет все необходимые шаги", - заявил он.

Также Эрдоган выразил несогласие с мнением РФ о борьбе с терроризмом в Идлибе: "Кого вы называете террористами? Тех, кто защищает свои дома? Если вы спросите Москву, то окажется, что все 4 млн жителей Идлиба - террористы. На самом деле эти люди бежали от насилия режима Асада".