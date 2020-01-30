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30 января 20, 13:43
Обрушилась часть стены Трампа на границе с Мексикой
стена Трампа
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Ранее сообщалось, что строительство стены на границе США и Мексики обойдется американскому бюджету в $8 млрд

В результате сильного ветра обрушилась часть стальной стены на границе США и Мексики, строительство которой было инициировано американским президентом Дональдом Трампом. Возведение стены было одним из его главных предвыборных обещаний. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Пограничную службу США. 

Сообщается, что из-за ветра 9-метровые панели начали клониться к прилегающей улице. Мексиканские власти отреагировали на инцидент, перекрыв движение транспорта.

Поврежденные стальные панели стены Трампа были восстановлены и сейчас строительство стены продолжается.

Выполнение одного из главных предвыборных обещаний Трампа - строительство стены на границе США и Мексики обойдется американскому бюджету приблизительно в $8 млрд. 

 Ради ее возведения Трамп вводил чрезвычайное положение на границе с Мексикой и преодолевал шатдаун правительства, который продлился около месяца. 
liga.net
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