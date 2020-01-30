В России арестовали двух киргизов за призыв убить Путина

В Санкт-Петербурге арестовали двух 22-летних уроженцев Кыргызстана. Они через трафарет около 40 раз нанесли на городские здания изображения президента РФ Владимира Путина в сопровождении надписи “Увидишь – убей“. Об этом сообщает сайт НВ.

Следователи расценили данное деяние как призывы к терроризму. Суд арестовал мужчин на два месяца, до 27 марта 2020 года, помимо терроризма их обвиняют ещё и в вандализме.





Следствие утверждает, что граффити начали появляться 27 января, и в этот же день в службу “02“ позвонили минимум четыре петербуржца, сообщившие, что на фасадах домов появились угрозы в адрес Путина.





Двое киргизов утверждают, что идея рисунков против Путина была не их: такой заказ им передал неустановленный заказчик (он фигурирует в материалах дела как “аноним под никнеймом Ломбард“).





Именно он предложил киргизам работу через Telegram: за 5 тысяч рублей изготовить трафарет и наносить изображения на фасады зданий. Оперативники нашли в автомашине, в которой передвигались киргизы, баллончики с акриловой краской.



