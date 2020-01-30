Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.38
USD
24.84
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
30 января 20, 19:09
В России арестовали двух киргизов за призыв убить Путина
Владимир Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Уроженцы Киргизстана рисовали граффити с портретом президента Путина и надписью "Увидишь - убей".

В Санкт-Петербурге арестовали двух 22-летних уроженцев Кыргызстана. Они через трафарет около 40 раз нанесли на городские здания изображения президента РФ Владимира Путина в сопровождении надписи “Увидишь – убей“. Об этом сообщает сайт НВ.

Следователи расценили данное деяние как призывы к терроризму. Суд арестовал мужчин на два месяца, до 27 марта 2020 года, помимо терроризма их обвиняют ещё и в вандализме.

Следствие утверждает, что граффити начали появляться 27 января, и в этот же день в службу “02“ позвонили минимум четыре петербуржца, сообщившие, что на фасадах домов появились угрозы в адрес Путина. 

Двое киргизов утверждают, что идея рисунков против Путина была не их: такой заказ им передал неустановленный заказчик (он фигурирует в материалах дела как “аноним под никнеймом Ломбард“). 

Именно он предложил киргизам работу через Telegram: за 5 тысяч рублей изготовить трафарет и наносить изображения на фасады зданий. Оперативники нашли в автомашине, в которой передвигались киргизы, баллончики с акриловой краской. 
bigmir.net
Ещё по теме:
Новый российский метод подавления инакомыслия
Путин об инициативе Медведчука о межпарламентском диалоге
Чего действительно хочет Владимир Путин?
Что, если бы Трамп отдал Путину Аляску?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию
noimageКрушение МН-17: ЕСПЧ принял решение об экстрадиции Цемаха
noimageУ європейських містах влаштовують вечірки з нагоди Brexit
noimageСША вооружили подлодку новой ядерной ракетой
noimageОбрушилась часть стены Трампа на границе с Мексикой
Лента новостей