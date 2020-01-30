У європейських містах влаштовують вечірки з нагоди Brexit

"Прощавай, Велика Британіє!" - у європейських містах влаштовують вечірки з нагоди "брекзиту". Євросоюз сьогодні офіційно завершив ратифікацію угоди про вихід Британії з ЄС. Євродепутати напередодні провели фінальне голосування - зі сльозами на очах. Як проводжають британців - розкаже Олена Абрамович.

Брюссель, Париж, Рим, Афіни, Мадрид - слова прощання британцям сьогодні висловлюють сотні громадян ЄС.

У Брюсселі перед Європарламентом мерія міста влаштовує вечерю для британців, а на головній площі грає англійська музика.

У Франкфурті ще напередодні провели прощальний карнавал.

"Прощавайте, на все добре. Що тут поробиш? Вони хотіли піти, тож і йдуть".

Попрощалися з Лондоном і в Європарламенті. Спершу провели емоційні дебати, які одних депутатів довели до сліз, а іншим дозволили востаннє порушити правила. Як-от: лідерові партії "Брекзит", британцеві Найджелу Фараджу. Він пропрацював тут 20 років, і знав, що розмахувати прапорами в залі заборонено.

"Я знаю, що ви за нами сумуватимете. Я знаю, що ви хочете заборонити наш прапор, але я помахаю вам на прощання", - говорить Найджел Фарадж, євродепутат від Великої Британії, лідер партії Brexit.

"Будь ласка, присядьте на свої місця. Приберіть свої прапори, ви покидаєте ЄС. Тож заберіть їх із собою, якщо ви йдете зараз. До побачення", - говорить Мейрид Макгіннесс, віце-президент Європарламенту.

Попри такі інтонації, євродепутати все ж влаштували британським колегам теплий сюрприз. Після голосування за угоду про "Брекзит", вони взялися за руки й усією залою заспівали традиційну шотландську прощальну пісню.

Із зали голосування проєвропейські британські депутати виходили в сльозах.

"Це приголомшливо. Ми з різних партій, але з одного регіону. Наше майбутнє - у Європі. На цьому шарфі написано: "Єдність у різноманітті". І я не впевнений, що моя країна зараз об'єднана навколо різноманіття, на відміну від Європи", - говорить Мохамед Шафак, євродепутат від Великої Британії, ліберальний демократ.

Проте Шотландський парламент налаштований повернутися до ЄС. Депутати підготували звернення до Лондона - дозволити провести референдум щодо незалежності до кінця року. А ще вирішили не знімати європейський прапор з будівлі парламенту. Мовляв, відокремляться від Британії і попросяться назад до Євросоюзу.

А от британський стяг висить біля європейських інституцій останній день. 31 січня - у день, коли Британія вийде з ЄС, його знімуть. Без урочистих церемоній, проте зі звичною повагою - заявили в Брюсселі. І один з них віддають до музей історії Європи.