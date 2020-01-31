Крушение МН-17: ЕСПЧ принял решение об экстрадиции Цемаха

В четверг, 30 января, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды. Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена, передают российские СМИ.

По его словам, ЕСПЧ допустил, что бывший начальник ПВО непризнанной "Донецкой народной республики" может быть экстрадирован в Нидерланды.

Он также уточнил, что в деле о катастрофе MH17 Цемах проходит как ценный свидетель.

Напомним, что первое судебное заседание по делу о сбитом самолете рейса MH17 Malaysia Airlines в Гааге запланировано на 9 марта 2020 год. один из фигурантов дела о катастрофе MH17 присоединится к судебному процессу в Нидерландах. Пока не разглашается, кто именно будет на скамье обвиняемых, а также какая юридическая компания будет заниматься его защитой.

Ранее сообщалось, что в СБУ подытожили пять лет расследования по делу о катастрофе МН17. Напомним, что Волкер призвал Россию перестать лгать в отношении катастрофы МН-17.