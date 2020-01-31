ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию

Сегодня, 30 января, Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемия коронавируса в Китае в настоящее время представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, имеющую международное значение. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус объявил об этом решении после заседания независимого комитета экспертов по чрезвычайным ситуациям, который собирает свидетельства распространения вируса в 18 странах.

Тедрос заявил, что в последние недели произошла беспрецедентная вспышка заболеваемости, которая была встречена беспрецедентным ответом.

"Это объявление не является вотумом недоверия Китаю, – сказал он. – Нашу главную обеспокоенность вызывает возможность распространения вируса в страны со слабыми системами здравоохранения".

Группа ВОЗ под председательством Дидье Хуссена из Франции состоит из 16 независимых экспертов.

Дважды на прошлой неделе эксперты решали не объявлять чрезвычайную ситуацию, запрашивая больше информации из Китая и ожидая подтверждения распространения вируса от человека к человеку в других странах, чтобы ситуация соответствовала критериям глобальной чрезвычайной ситуации.

Объявление глобальной чрезвычайной ситуации приводит к выработке рекомендаций для всех стран, направленных на предотвращение или сокращение трансграничного распространения болезней, избегая при этом ненужного вмешательства в торговлю и поездки.

Сюда входят временные рекомендации для национальных органов здравоохранения во всем мире, которые включают усиление мониторинга, мер по обеспечению готовности и сдерживанию.

ВОЗ не имеет юридических полномочий налагать санкции на страны, но она может попросить правительства предоставить научные обоснования любых ограничений на поездки или торговлю, которые они вводят в случае международной чрезвычайной ситуации.





С 23 января в городах провинции Хубэй, очаге вспышки вируса, начали вводить карантин. Режим отличается в зависимости от решений властей конкретного города. В Ухане, в частности отменили рейсы отбывающих самолетов, автобусов и поездов.