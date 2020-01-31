Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло ночью в Румынии

Землетрясение в горах Румынии распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства 31 января в 3:26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла на территории Румынии (горный хребет Вранча), который распространился на территорию Одесской области без негативных последствий", - сказано в сообщении.

Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.