Сравнение коронавируса с другими эпидемиями: таблица

Новый коронавирус почти в девять раз менее смертоносный, чем вирус свиного гриппа H1N1, вспышка которого была в 2009 году. Об этом говорится в анализе от Business Insider.

В таблицу включили крупнейшие за последние 50 лет эпидемии, которыми человек заразился от животных. В ней нет вирусов, переносимых комарами (Зика, малярия, лихорадка Денге).

ВИРУС ГОД СТРАНЫ ЗАРАЗИЛИСЬ ПОГИБЛИ СМЕРТНОСТЬ Марбург 1967 11 466 373 80% Эбола 1976 9 33 577 13 562 40,4% H5N1 1997 18 861 455 52,8% Нипах 1998 2 513 398 77,6% SARS 2002 29 8096 774 9,6% H1N1 2009 214 1 632 258 284 500 17,4% MERS 2012 28 2494 858 34,4% H7N9 2013 3 1568 616 39,3% nCov-2019* 2020 20 8149 170 2%





Таблица сделана на основе анализа Business Insider. Данные - Центр контроля и профилактики заболеваний США, ООН, ВОЗ, New England Journal of Medicine, Malaysian Journal of Patholgy, CGTN, Университет Джона Хопкинса, The Lancet.

*данные о новом коронавирусе по состоянию на 30 января.

В правительстве Китая ожидают, что пик коронавируса наступит через 7 – 10 дней, после чего вспышка пойдет на спад, передает AFP. "Уровень смертности, безусловно, будет продолжать падать", - считает Чжун Наньшань, ученый из Национальной комиссии здравоохранения Китая.

В то же время, по мнению экспертов, болезни будут и дальше распространяться от животных к людям по мере роста мирового населения. Чем больше будет людей на Земле, тем больше наш вид перемещается в дикие места обитания и сталкивается с существами, которые переносят вирусы.

"Инфекционные заболевания будут появляться вновь и вновь. Я думаю, что это часть мира, в котором мы живем сейчас. Мы живем в эпоху эпидемий из-за глобализации и посягательства на дикую природу", - сказал Эрик Тонер, старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию. В Китае заразились 9692 человека, погибли - 204. 30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией.