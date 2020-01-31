Сравнение коронавируса с другими эпидемиями: таблица

Новый коронавирус почти в девять раз менее смертоносный, чем вирус свиного гриппа H1N1, вспышка которого была в 2009 году. Об этом говорится в анализе от Business Insider.
В таблицу включили крупнейшие за последние 50 лет эпидемии, которыми человек заразился от животных. В ней нет вирусов, переносимых комарами (Зика, малярия, лихорадка Денге).
|ВИРУС
|ГОД
|СТРАНЫ
|ЗАРАЗИЛИСЬ
|ПОГИБЛИ
|СМЕРТНОСТЬ
|Марбург
|1967
|11
|466
|373
|80%
|Эбола
|1976
|9
|33 577
|13 562
|40,4%
|H5N1
|1997
|18
|861
|455
|52,8%
|Нипах
|1998
|2
|513
|398
|77,6%
|SARS
|2002
|29
|8096
|774
|9,6%
|H1N1
|2009
|214
|1 632 258
|284 500
|17,4%
|MERS
|2012
|28
|2494
|858
|34,4%
|H7N9
|2013
|3
|1568
|616
|39,3%
|nCov-2019*
|2020
|20
|8149
|170
|2%
Таблица сделана на основе анализа Business Insider. Данные - Центр контроля и профилактики заболеваний США, ООН, ВОЗ, New England Journal of Medicine, Malaysian Journal of Patholgy, CGTN, Университет Джона Хопкинса, The Lancet.
*данные о новом коронавирусе по состоянию на 30 января.
В правительстве Китая ожидают, что пик коронавируса наступит через 7 – 10 дней, после чего вспышка пойдет на спад, передает AFP. "Уровень смертности, безусловно, будет продолжать падать", - считает Чжун Наньшань, ученый из Национальной комиссии здравоохранения Китая.
В то же время, по мнению экспертов, болезни будут и дальше распространяться от животных к людям по мере роста мирового населения. Чем больше будет людей на Земле, тем больше наш вид перемещается в дикие места обитания и сталкивается с существами, которые переносят вирусы.
"Инфекционные заболевания будут появляться вновь и вновь. Я думаю, что это часть мира, в котором мы живем сейчас. Мы живем в эпоху эпидемий из-за глобализации и посягательства на дикую природу", - сказал Эрик Тонер, старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса.В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию. В Китае заразились 9692 человека, погибли - 204. 30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией.