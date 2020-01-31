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31 января 20, 10:04
Сравнение коронавируса с другими эпидемиями: таблица
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Эксперты считают, что человечество живет в эпоху эпидемий и новые болезни будут появляться по мере роста населения планеты

Новый коронавирус почти в девять раз менее смертоносный, чем вирус свиного гриппа H1N1, вспышка которого была в 2009 году. Об этом говорится в анализе от Business Insider.

В таблицу включили крупнейшие за последние 50 лет эпидемии, которыми человек заразился от животных. В ней нет вирусов, переносимых комарами (Зика, малярия, лихорадка Денге).

ВИРУСГОДСТРАНЫЗАРАЗИЛИСЬПОГИБЛИСМЕРТНОСТЬ
Марбург196711466373 80%
Эбола1976933 57713 56240,4%
H5N119971886145552,8%
Нипах19982513 39877,6%
SARS20022980967749,6%
H1N1 20092141 632 258284 50017,4%
MERS201228249485834,4%
H7N920133156861639,3%
nCov-2019*2020208149 1702%

Таблица сделана на основе анализа Business Insider. Данные - Центр контроля и профилактики заболеваний США, ООН, ВОЗ, New England Journal of Medicine, Malaysian Journal of Patholgy, CGTN, Университет Джона Хопкинса, The Lancet. 

*данные о новом коронавирусе по состоянию на 30 января.

В правительстве Китая ожидают, что пик коронавируса наступит через 7 – 10 дней, после чего вспышка пойдет на спад, передает AFP. "Уровень смертности, безусловно, будет продолжать падать", - считает Чжун Наньшань, ученый из Национальной комиссии здравоохранения Китая.

В то же время, по мнению экспертов, болезни будут и дальше распространяться от животных к людям по мере роста мирового населения. Чем больше будет людей на Земле, тем больше наш вид перемещается в дикие места обитания и сталкивается с существами, которые переносят вирусы.

"Инфекционные заболевания будут появляться вновь и вновь. Я думаю, что это часть мира, в котором мы живем сейчас. Мы живем в эпоху эпидемий из-за глобализации и посягательства на дикую природу", - сказал Эрик Тонер, старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию. В Китае заразились 9692 человека, погибли - 204. 30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией.
liga.net
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