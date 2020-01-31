Сравнение коронавируса с другими эпидемиями: таблица

Новый коронавирус почти в девять раз менее смертоносный, чем вирус свиного гриппа H1N1, вспышка которого была в 2009 году. Об этом говорится в анализе от Business Insider.

В таблицу включили крупнейшие за последние 50 лет эпидемии, которыми человек заразился от животных. В ней нет вирусов, переносимых комарами (Зика, малярия, лихорадка Денге).