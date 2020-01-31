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31 января 20, 12:27
Телефон самого богатого человека взломали через WhatsApp
Павел Дуров
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Павел Дуров возложил вину за взлом телефона Джеффа Безоса на мессенджер

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров заявил, что еще в ноябре 2019 года предупреждал об уязвимостях приложения WhatsApp, через которое хакеры взломали смартфон богатейшего человека планеты Джеффа Безоса.

Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале.

В компании Facebook, которая владеет WhatsApp, отмечали, что мобильный телефон бизнесмена был взломан из-за наличия уязвимостей в операционной системе от Apple. Господин Дуров, однако, убежден, что проблема заключается не в iOS.

В своем Telegram-канале Павел Дуров написал, что WhatsApp в своей маркетинговой кампании "использует слова "сквозное шифрование" как магическое заклинание, которое само по себе должно обеспечивать безопасность всех коммуникаций". Однако эта технология, по мнению основателя Telegram, "сама по себе не может гарантировать абсолютную конфиденциальность".

К недостаткам сквозного шифрования он, в частности, относит то, что зачастую не зашифрованы резервные копии передаваемых данных. Кроме того, отмечает господин Дуров, в каждом приложении есть "пути обхода" защиты. Он поясняет, что правоохранительные органы "не слишком довольны" шифрованием и заставляют разработчиков "тайно внедрять уязвимости в свои приложения".

В январе The Washington Post сообщила, что iPhone Джеффа Безоса был взломан в мае 2018 года с телефона наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. По данным издания, Джефф Безос и наследный принц вели дружескую переписку в WhatsApp. Телефон бизнесмена взломали с помощью вредоносного видеофайла, отправленного в мессенджере господином Мухаммедом бен Сальманом. The Guardian предполагает, что взлом телефона может быть связан с утечкой личной информации и переписки бизнесмена, а также с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в октябре 2018 года.
Delo
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